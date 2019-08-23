Горбатюк заявил о возможной "прослушке" своего кабинета

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил о возможном незаконном прослушивании его служебного кабинета. Об этом он заявил в комментарии Радио НВ.

"Был случай, что было подтверждение, что что-то (прослушивающее устройство, - ред.) было, потому что мне звонил один заместитель генерального прокурора(Столярчук) и возмущался тем, что мы ему готовим подозрение", - отметил Горбатюк.

Горбатюк утончил, что удивился в тот момент. "Мы вообще не готовили, но мы обсуждали на совещании вопрос того, что подготовили подозрение судьям, а подписывает ее заместитель генерального прокурора. И прозвучала фраза, что подозрение надо везти Столярчуку", - объяснил Горбатюк.

После этого оперативники проверили его служебный кабинет, но не нашли прослушку.

12 августа 2019 года Горбатюк обвинил руководство ГПУ в том, что оно разрушает механизм расследования дел Майдана.

8 августа Горбатюк подал в ОАСК иск против Луценко, он просит суд отменить приказ о служебном расследовании.

9 июля Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана в регионах блокирует замгенпрокурора Сергей Кизь.

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