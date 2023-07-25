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Горбунов заявил, что не возьмет 33 млн грн на "Пгт Ингулец", но все равно снимет сериал

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 18:26
Горбунов заявил, что не возьмет 33 млн грн на
Юрий Горбунов (фото - omr.gov.ua)

Украинский ведущий, актер и основатель продюсерской компании "Прототип продакшн" Юрий Горбунов заявил, что его команда отказывается от государственных средств на съемки сериала "Пгт Ингулец", однако не отказывается от самих съемок. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Instagram.

"Учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "Пгт Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одна гривня нами получена не была", – заявил Горбунов.

Он добавил, что при этом его команда "точно не отказывается от нашего проекта, потому что мы в него верим".

Горбунов заявил, что будет искать другие пути финансирования.

Он также заверил, что "в сериале нет никакого Поворознюка – и быть не могло".

"Это кино о наших современниках, о молодых людях, которые никогда в руках не держали оружия и во время войны стали настоящими героями", – заявил Горбунов.

Он убежден в том, что в культуру и кино нужно инвестировать, "особенно во время войны", так как это рабочие места и "инвестиция в донаты на ВСУ".

  • Новость о том, что Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец", стала одной из составляющих скандала, возникшего вокруг министра культуры Ткаченко на фоне финансирования проектов, не связанных с оборонными потребностями страны во время полномасштабной войны.
  • 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко.
  • Ткаченко удивился словам президента, но сообщил, что 20 июля сам принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, но и за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

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Оксана Житнюк
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