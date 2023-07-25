Горбунов заявив, що не братиме 33 млн грн на "Смт Інгулець", але все одно зніме серіал

Український ведучий, актор і засновник продюсерської компанії "Прототип продакшн" Юрій Горбунов заявив, що його команда відмовляється від державних коштів на зйомки серіалу "Смт Інгулець", проте не відмовляється від самих зйомок. Відповідне відеозвернення він опублікував в Instagram.

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"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "Смт Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було", – заявив Горбунов.

Він додав, що при цьому його команда "точно не відмовляється від нашого проєкту, тому що ми в нього віримо".

Горбунов заявив, що шукатиме інші шляхи фінансування.

Він також запевнив, що "в серіалі немає ніякого Поворознюка – і бути не могло".

"Це кіно про наших сучасників, про молодих людей, які ніколи в руках не тримали зброї і під час війни стали справжніми героями", – заявив Горбунов.

Він висловив переконання в тому, що в культуру і кіно потрібно інвестувати, "особливо під час війни", адже це робочі місця і "інвестиція в донати на ЗСУ".

Новина про те, що Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець", стала однією зі складових скандалу, що виник довкола міністра культури Ткаченка на тлі фінансування проєктів, які не пов'язані з оборонними потребами країни під час повномасштабної війни.

20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку.

Ткаченко здивувався словам президента, але повідомив, що 20 липня сам приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

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