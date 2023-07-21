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"Жертва політичного шторму". В Слузі народу не згодні з відставкою Ткаченка

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 15:05
Микита Потураєв (Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook)

У президента Володимира Зеленського не було іншого варіанту, ніж попросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністру культури та інформаційної політики України, бо "склалася ситуація ідеального політичного шторму". Про це в коментарі LIGA.net повідомив Микита Потураєв, голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики (Слуга народу).

"Він (Зеленський. – ред.) змушений був як лідер держави зробити певні кроки, які б заспокоїли цю суспільну бурю. Він має думати про стійкість країни", – пояснює Потураєв.

ДОВІДКА. 13 липня 2023-го Рада ухвалила закон про виділення майже 574 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору, що викликало обурення та дискусії щодо доцільності таких витрат під час повномасштабної війни, коли суспільство через волонтерів не встигає заробляти на/закривати потреби Сил оборони у, наприклад, FPV-дронах-камікадзе, БпЛА для розвідки, автівках тощо.

Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати. Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР будуть встановлювати на щит монумента "Батьківщина-мати". На це піде 28 млн грн (що, на думку волонтерів та військових, які суми грошей оцінюють у корисних для фронту закупівлях, рівноцінно ~1000 FPV-дронам для знищення окупантів), однак гроші на заміну символіки нададуть донори та меценати. Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".

На думку нардепа, історія з відставкою Олександра Ткаченка буде мати негативні наслідки, адже "ми припинимо фінансування культури взагалі".

"Бо переміг абсолютно популістський наратив, що не треба фінансувати культуру, а треба фінансувати інші речі. І це означає, що культура не буде профінансована", – додає він.

Потураєв прогнозує складнощі з реалізацією прохання Зеленського знаходити кошти на культурні проєкти поза бюджетом.

"Хто зараз почне фінансувати культурний проєкт? Щоб знову піднявся галас? – каже нардеп. – Українській бізнес зараз, м'яко кажучи, не в найкращому стані, тому не впевнений, що той же музей Голодомору можна буде закрити позабюджетними коштами".

  • 20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.
  • Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

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Юрій Смірнов
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Володимир Зеленськиймінкультолександр ткаченкоМикита Потураєв
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