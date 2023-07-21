"Жертва політичного шторму". В Слузі народу не згодні з відставкою Ткаченка

У президента Володимира Зеленського не було іншого варіанту, ніж попросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністру культури та інформаційної політики України, бо "склалася ситуація ідеального політичного шторму". Про це в коментарі LIGA.net повідомив Микита Потураєв, голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики (Слуга народу).

"Він (Зеленський. – ред.) змушений був як лідер держави зробити певні кроки, які б заспокоїли цю суспільну бурю. Він має думати про стійкість країни", – пояснює Потураєв.

На думку нардепа, історія з відставкою Олександра Ткаченка буде мати негативні наслідки, адже "ми припинимо фінансування культури взагалі".

"Бо переміг абсолютно популістський наратив, що не треба фінансувати культуру, а треба фінансувати інші речі. І це означає, що культура не буде профінансована", – додає він.

Потураєв прогнозує складнощі з реалізацією прохання Зеленського знаходити кошти на культурні проєкти поза бюджетом.

"Хто зараз почне фінансувати культурний проєкт? Щоб знову піднявся галас? – каже нардеп. – Українській бізнес зараз, м'яко кажучи, не в найкращому стані, тому не впевнений, що той же музей Голодомору можна буде закрити позабюджетними коштами".

20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.

Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

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