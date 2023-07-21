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"Жертва политического шторма". В Слуге народа не согласны с отставкой Ткаченко

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 15:05
Никита Потураев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

У президента Владимира Зеленского не было другого варианта, ка попросить премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министру культуры и информационной политики Украины, потому что "сложилась ситуация идеального политического шторма". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Никита Потураев, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики (Слуга народа).

"Он (Зеленский. – ред.) вынужден был как лидер государства предпринять определенные шаги, которые бы успокоили эту общественную бурю. Он должен думать об устойчивости страны", – объясняет Потураев.

СПРАВКА. 13 июля 2023-го Рада приняла закон о выделении почти 574 млн грн на завершение строительства музея Голодомора, что вызвало возмущение и дискуссии насчет целесообразности таких расходов во время полномасштабной войны, когда общество через волонтеров не успевает зарабатывать на/закрывать потребности Сил обороны в, например, FPV-дронах-камикадзе, БпЛА для разведки, автомобилях и другом.

Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также тризубец, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения оккупантов), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".

По мнению нардепа, история с отставкой Александра Ткаченко будет иметь негативные последствия, ведь "мы прекратим финансирование культуры вообще".

"Потому что победил абсолютно популистский нарратив, что не нужно финансировать культуру, а нужно финансировать другие вещи. И это значит, что культура не будет профинансирована", – добавляет он.

Потураев прогнозирует сложности с реализацией просьбы Зеленского находить средства на культурные проекты вне бюджета.

"Кто сейчас начнет финансировать культурный проект? Чтобы снова поднялась шумиха? – говорит нардеп. – Украинский бизнес сейчас, мягко говоря, не в лучшем состоянии, поэтому не уверен, что тот же музей Голодомора можно будет закрыть внебюджетными средствами".

  • 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.
  • Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

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Юрий Смирнов
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Владимир Зеленскийалександр ткаченкоМинкультникита потураев
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