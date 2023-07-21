"Жертва политического шторма". В Слуге народа не согласны с отставкой Ткаченко

У президента Владимира Зеленского не было другого варианта, ка попросить премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министру культуры и информационной политики Украины, потому что "сложилась ситуация идеального политического шторма". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Никита Потураев, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики (Слуга народа).

"Он (Зеленский. – ред.) вынужден был как лидер государства предпринять определенные шаги, которые бы успокоили эту общественную бурю. Он должен думать об устойчивости страны", – объясняет Потураев.

По мнению нардепа, история с отставкой Александра Ткаченко будет иметь негативные последствия, ведь "мы прекратим финансирование культуры вообще".

"Потому что победил абсолютно популистский нарратив, что не нужно финансировать культуру, а нужно финансировать другие вещи. И это значит, что культура не будет профинансирована", – добавляет он.

Потураев прогнозирует сложности с реализацией просьбы Зеленского находить средства на культурные проекты вне бюджета.

"Кто сейчас начнет финансировать культурный проект? Чтобы снова поднялась шумиха? – говорит нардеп. – Украинский бизнес сейчас, мягко говоря, не в лучшем состоянии, поэтому не уверен, что тот же музей Голодомора можно будет закрыть внебюджетными средствами".

20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.

Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

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