"Жертва политического шторма". В Слуге народа не согласны с отставкой Ткаченко
У президента Владимира Зеленского не было другого варианта, ка попросить премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министру культуры и информационной политики Украины, потому что "сложилась ситуация идеального политического шторма". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Никита Потураев, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики (Слуга народа).
"Он (Зеленский. – ред.) вынужден был как лидер государства предпринять определенные шаги, которые бы успокоили эту общественную бурю. Он должен думать об устойчивости страны", – объясняет Потураев.
Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также тризубец, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения оккупантов), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".
По мнению нардепа, история с отставкой Александра Ткаченко будет иметь негативные последствия, ведь "мы прекратим финансирование культуры вообще".
"Потому что победил абсолютно популистский нарратив, что не нужно финансировать культуру, а нужно финансировать другие вещи. И это значит, что культура не будет профинансирована", – добавляет он.
Потураев прогнозирует сложности с реализацией просьбы Зеленского находить средства на культурные проекты вне бюджета.
"Кто сейчас начнет финансировать культурный проект? Чтобы снова поднялась шумиха? – говорит нардеп. – Украинский бизнес сейчас, мягко говоря, не в лучшем состоянии, поэтому не уверен, что тот же музей Голодомора можно будет закрыть внебюджетными средствами".
- 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.
- Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".
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