Гордон заявил, что Зеленский заранее знал о записи интервью с Гиркиным и Поклонской

Президент Владимир Зеленский заранее знал о том, что журналист Дмитрий Гордон планирует записывать интервью с бывшим главарем террористической организации ДНР Игорем Гиркиним и Натальей Поклонской, которую оккупанты называли прокурором Крыма. Об этом Гордон рассказал в интервью hromadske.

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"Я впервые об этом говорю: президент все это знал за полтора месяца до реализации. Он был посвящен в детали операции", – сказал Гордон.

Журналист настаивает, что запись интервью была спецоперацией украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки. "И это подтверждает утечка информации с материалами моей переписки с начальником ГУР генералом Василием Бурбой перед интервью", – сказал Гордон.

Ранее он неоднократно заявлял, что интервью с Гиркиним и Поклонской он записал "в содружестве" со спецслужбами Украины. В СБУ 19 мая 2020 года заявили, что интервью – инициатива самого журналиста, однако признали, что озвученное "уже подробно анализируется на предмет использования как дополнительных доказательств захвата Россией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны".

В июне 2020 года Офис генпрокурора сообщил Гиркину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и объявил его в розыск.

18 мая 2020 года вышло интервью Гордона с террористом Гиркиным, а неделей ранее - с Поклонской.

Прокуратура заявила, что использует интервью в уголовных делах.

В Минветеранов заявили, что интервью Гордона с Гиркиным является "популяризацией военных преступлений на территории Украины".

Вадим Ребрина

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