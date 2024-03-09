Города Германии призвали власти расконсервировать бомбоубежища и строить новые

Немецкое правительство должно инвестировать минимум 1 млрд евро в год в защиту населения, считают в Ассоциации городов и муниципалитетов ФРГ

Германия (Фото - unsplash.com)

Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала федеральные власти ФРГ утвердить миллиардный пакет для защиты населения от возможной войны. В частности, речь идет о необходимости восстановить бомбоубежища. Об этом заявил глава объединения Андре Берггеггер газетам медиагруппы Funke, передает немецкое издание Spiegel.

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Он считает, что федеральное правительство должно инвестировать не менее 1 млрд евро в год в защиту населения.

"Безопасность больше не может восприниматься как должное", – сказал Берггеггер.

Он подчеркнул, что "теперь дело не только в том, чтобы сделать Бундесвер способным защищаться". В настоящее время речь идет о защите населения от опасностей, связанных с войной, заявил Берггеггер.

Глава объединения призвал создать больше бункеров в Германии, так как из 2000 государственных укрытий времен холодной войны осталось только 600, которые могут вместить около 500 000 человек.

"Необходимо срочно вернуть в эксплуатацию неиспользуемые бункеры", – сказал он.

Также, по его мнению, нужно было бы построить и новые современные укрытия и установить дополнительные сирены, потому что "больше не может существовать муниципалитет без сирен".

5 марта стало известно, что Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы.

7 марта премьер-министр Польши Туск заявил, что "времена покоя" прошли и Европа находится в новой предвоенной эпохе.

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