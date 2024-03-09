Міста Німеччини закликали владу розконсервовувати бомбосховища і будувати нові

Німецький уряд повинен інвестувати щонайменше 1 млрд євро на рік у захист населення, вважають в Асоціації міст і муніципалітетів ФРН

Німеччина (Фото - unsplash.com)

Асоціація міст і муніципалітетів Німеччини закликала федеральну владу ФРН прийняти мільярдний пакет для захисту населення від можливої ​​війни. Зокрема, йдеться про необхідність відновити бомбосховища. Про це заявив глава об'єднання Андре Берггеггер газетам медіагрупи Funke, передає німецьке видання Spiegel.

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Він вважає, що федеральний уряд повинен інвестувати щонайменше 1 млрд євро на рік у захист населення.

"Безпека більше не може сприйматися як належне", – сказав Берггеггер.

Він наголосив, що "тепер справа не тільки в тому, щоб зробити Бундесвер здатним захищатися". Наразі загалом йдеться про захист населення від небезпек, пов’язаних із війною, заявив Берггеггер.

Глава об'єднання закликав створити більше бункерів у Німеччині, адже із 2000 державних укриттів часів холодної війни залишилося лише 600, які можуть вмістити близько 500 000 людей.

"Необхідно терміново повернути в експлуатацію бункери, що не використовуються", – сказав він.

Також, на його думку, потрібно було б побудувати і нові сучасні укриття та встановити додаткові сирени, тому що "більше не може існувати муніципалітет без сирен".

5 березня стало відомо, що Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи.

7 березня прем’єр-міністр Польщі Туск заявив, що "часи спокою" минули і Європа перебуває у новій передвоєнній епосі.

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