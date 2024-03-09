Міста Німеччини закликали владу розконсервовувати бомбосховища і будувати нові
Асоціація міст і муніципалітетів Німеччини закликала федеральну владу ФРН прийняти мільярдний пакет для захисту населення від можливої війни. Зокрема, йдеться про необхідність відновити бомбосховища. Про це заявив глава об'єднання Андре Берггеггер газетам медіагрупи Funke, передає німецьке видання Spiegel.
Він вважає, що федеральний уряд повинен інвестувати щонайменше 1 млрд євро на рік у захист населення.
"Безпека більше не може сприйматися як належне", – сказав Берггеггер.
Він наголосив, що "тепер справа не тільки в тому, щоб зробити Бундесвер здатним захищатися". Наразі загалом йдеться про захист населення від небезпек, пов’язаних із війною, заявив Берггеггер.
Глава об'єднання закликав створити більше бункерів у Німеччині, адже із 2000 державних укриттів часів холодної війни залишилося лише 600, які можуть вмістити близько 500 000 людей.
"Необхідно терміново повернути в експлуатацію бункери, що не використовуються", – сказав він.
Також, на його думку, потрібно було б побудувати і нові сучасні укриття та встановити додаткові сирени, тому що "більше не може існувати муніципалітет без сирен".
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