Туск: Часи блаженного спокою минули – Європа перебуває у новій передвоєнній епосі

Польський прем’єр порівняв цей час з періодом напередодні Другої світової війни

Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "часи спокою" минули і Європа перебуває у новій передвоєнній епосі. З такою заявою політик виступив на щорічному з'їзді альянсу Європейської народної партії в Бухаресті, цитує видання The Guardian.

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За словами Туска, "часи блаженного спокою" минули, Європа зараз живе в довоєнну епоху.

"Власне, для деяких наших братів це вже й не довоєнний час. Це повномасштабна війна в її найжорстокішій формі", – сказав польський прем’єр.

Політик зазначив, що Європа хотіла жити й розвиватися в післявоєнному світі, але в умовах агресії необхідно обрати щось одне: або почати боротьбу, або капітулювати.

"Немає причин капітулювати перед злом. Економічний, фінансовий, демографічний та моральний потенціал Європи більший, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. Сьогодні вкрай важливо, щоб Європа вірила у свої сили", – сказав Туск.

Крім того, політик зазначив, що коли йдеться про обороноздатність, не можна жити ілюзіями, адже ніхто не замінить європейців у боротьбі за свою безпеку, і закликав об’єднатися.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Емманюель Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього. 27 лютого повідомлялося, що ЄС планує наростити оборонно-промислове виробництво, щоб "протистояти загрозам".

5 березня стало відомо, що Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи.

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