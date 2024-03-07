Макрон про підтримку України: Немає жодних обмежень та жодних червоних ліній

Французький президент Макрон акцентував на підтримці України у війні проти Росії

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Французький президент Емманюель Макрон заявив політичним партіям, що немає "жодних обмежень" у підтримці України з боку Франції. Про це повідомило видання La Depeche із посиланням на офіційних співрозмовників.

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За даними видання, французький лідер пояснив лідерам партій, що немає "жодних обмежень", "жодних червоних ліній" у підтримці Францією України, яка воює проти Росії.

Вчора міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав Європу до стійкості перед обличчям загрози, яку, як і раніше, становить Росія. Він вважає, що "якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків".

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", та закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.

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