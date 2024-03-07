Макрон про підтримку України: Немає жодних обмежень та жодних червоних ліній
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Французький президент Емманюель Макрон заявив політичним партіям, що немає "жодних обмежень" у підтримці України з боку Франції. Про це повідомило видання La Depeche із посиланням на офіційних співрозмовників.

За даними видання, французький лідер пояснив лідерам партій, що немає "жодних обмежень", "жодних червоних ліній" у підтримці Францією України, яка воює проти Росії.

Вчора міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав Європу до стійкості перед обличчям загрози, яку, як і раніше, становить Росія. Він вважає, що "якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків".

  • На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.
  • 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів". 
  • Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", та закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні. 

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