Очільник МЗС Франції Сежурне: Якщо Україна впаде – буде безліч наслідків, я не високої думки про ЄС

Стефан Сежурне (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав Європу до стійкості перед обличчям загрози, яку, як і раніше, становить Росія. Він вважає, що "якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків", цитує його TF1.

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"Якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків, я не дуже високої думки про Європейський Союз, я не дуже високої думки про нашу здатність домовитися", – сказав міністр.

Сежурне наголосив на численних наслідках перемоги Росії над Україною як для Франції, так і для Європи. Очільник французького МЗС зазначив, що наразі російський диктатор Володимир Путін "лише намагається перевірити нашу солідарність один з одним", а отже Захід має "уникнути цього сценарію".

"Уникнути цього сценарію означає, зокрема, тримати руки в Україні разом з нашими союзниками, укладати двосторонні угоди, як ми це зробили, а потім допомагати українцям якнайкраще, наскільки це можливо", – наголосив він.

Також Сежурне підтримав французького лідера Емманюеля Макрона й заявив, що йдеться про "додавання стратегічної двозначності в дії". Він також повторив, що не можна дозволяти Росії діяти на свій розсуд.

"Ми перебуваємо на переломному етапі, який має змусити нас протистояти Росії. Ці країни бачать тільки баланс сил, а ми повинні грати в цей баланс, щоб захистити французів і європейців", – резюмував міністр.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

Цього самого дня міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що нещодавня заява Макрона суперечить спільному рішенню НАТО, ухваленому два роки тому, щодо "необхідності зробити все, аби уникнути прямої конфронтації в Росії".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" та закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.

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