Очільник МЗС Франції Сежурне: Якщо Україна впаде – буде безліч наслідків, я не високої думки про ЄС
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав Європу до стійкості перед обличчям загрози, яку, як і раніше, становить Росія. Він вважає, що "якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків", цитує його TF1.
"Якщо Україна впаде – це матиме безліч наслідків, я не дуже високої думки про Європейський Союз, я не дуже високої думки про нашу здатність домовитися", – сказав міністр.
Сежурне наголосив на численних наслідках перемоги Росії над Україною як для Франції, так і для Європи. Очільник французького МЗС зазначив, що наразі російський диктатор Володимир Путін "лише намагається перевірити нашу солідарність один з одним", а отже Захід має "уникнути цього сценарію".
"Уникнути цього сценарію означає, зокрема, тримати руки в Україні разом з нашими союзниками, укладати двосторонні угоди, як ми це зробили, а потім допомагати українцям якнайкраще, наскільки це можливо", – наголосив він.
Також Сежурне підтримав французького лідера Емманюеля Макрона й заявив, що йдеться про "додавання стратегічної двозначності в дії". Він також повторив, що не можна дозволяти Росії діяти на свій розсуд.
"Ми перебуваємо на переломному етапі, який має змусити нас протистояти Росії. Ці країни бачать тільки баланс сил, а ми повинні грати в цей баланс, щоб захистити французів і європейців", – резюмував міністр.
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- Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" та закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.
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