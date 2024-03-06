Глава МИД Франции: Если Украина упадет – будут последствия, я не высокого мнения о ЕС

Стефан Сежурне (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу к стойкости перед лицом угрозы, которую по-прежнему представляет Россия. Он считает, что "если Украина упадет – это будет иметь множество последствий", цитирует его TF1.

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"Если Украина упадет – это будет иметь множество последствий, я не очень высокого мнения о Европейском Союзе, я не очень высокого мнения о нашей способности договориться", – сказал министр.

Сежурне отметил многочисленные последствия победы России над Украиной как для Франции, так и для Европы. Глава французского МИД отметил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин "только пытается проверить нашу солидарность друг с другом", а значит Запад должен "избежать этого сценария".

"Избежать этого сценария означает, в частности, держать руки в Украине вместе с нашими союзниками, заключать двусторонние соглашения, как мы это сделали, а затем помогать украинцам как можно лучше, насколько это возможно", – подчеркнул он.

Также Сежурне поддержал французского лидера Эмманюэля Макрона и заявил, что речь идет о "добавлении стратегической двусмысленности в действии". Он также повторил, что нельзя позволять России действовать по своему усмотрению.

"Мы находимся на переломном этапе, который должен заставить нас противостоять России. Эти страны видят только баланс сил, а мы должны играть в этот баланс, чтобы защитить французов и европейцев", – резюмировал министр.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

В этот же день министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что недавнее заявление Макрона противоречит совместному решению НАТО, принятому два года назад, относительно "необходимости сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации в России".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины" и призвал к расширению форм помощи, в частности возможное присутствие в Украине.

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