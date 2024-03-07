Макрон о поддержке Украины: Нет никаких ограничений и никаких красных линий

Французский президент Макрон акцентировал на поддержке Украины в войне против России

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил политическим партиям, что нет "никаких ограничений" в поддержке Украины со стороны Франции. Об этом сообщило издание La Depeche со ссылкой на официальных собеседников.

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По данным издания, французский лидер объяснил лидерам партий, что нет "никаких ограничений", "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины, которая воюет против России.

Вчера министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу к устойчивости перед лицом угрозы, которую по-прежнему представляет Россия. Он считает, что "если Украина падет – это будет иметь множество последствий".

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности возможное присутствие в Украине.

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