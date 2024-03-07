Макрон о поддержке Украины: Нет никаких ограничений и никаких красных линий
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил политическим партиям, что нет "никаких ограничений" в поддержке Украины со стороны Франции. Об этом сообщило издание La Depeche со ссылкой на официальных собеседников.

По данным издания, французский лидер объяснил лидерам партий, что нет "никаких ограничений", "никаких красных линий" в поддержке Францией Украины, которая воюет против России.

Вчера министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу к устойчивости перед лицом угрозы, которую по-прежнему представляет Россия. Он считает, что "если Украина падет – это будет иметь множество последствий".

  • На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.
  • 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
  • Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности возможное присутствие в Украине.

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