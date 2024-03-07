Туск: Времена блаженного покоя миновали – Европа находится в новой довоенной эпохе

Польский премьер сравнил это время с периодом накануне Второй мировой войны

Дональд Туск (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "времена покоя" прошли и Европа находится в новой довоенной эпохе. С таким заявлением политик выступил на ежегодном съезде альянса Европейской народной партии в Бухаресте, цитирует The Guardian.

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По словам Туска, "времена блаженного покоя" прошли, Европа сейчас живет в довоенную эпоху.

"Собственно, для некоторых наших братьев это уже не довоенное время. Это полномасштабная война в ее жесточайшей форме", — сказал польский премьер.

Политик отметил, что Европа хотела жить и развиваться в послевоенном мире, но в условиях агрессии необходимо выбрать что-нибудь одно: либо начать борьбу, либо капитулировать.

"Нет причин капитулировать перед злом. Экономический, финансовый, демографический и моральный потенциал Европы больше, чем потенциал тех, кто на нас нападает. Сегодня крайне важно, чтобы Европа верила в свои силы", – сказал Туск.

Кроме того, политик отметил, что когда речь идет об обороноспособности, нельзя жить иллюзиями, ведь никто не заменит европейцев в борьбе за свою безопасность, и призвал объединиться.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Эмманюэль Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу. 27 февраля сообщалось, что ЕС планирует нарастить оборонно-промышленное производство, чтобы "противостоять угрозам".

5 марта стало известно, что Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы.

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