Горсовет Ирпеня досрочно прекратил полномочия мэра Маркушина

Александр Маркушин (в центре) на заседании суда в январе (Фото: Суспільне)

Ирпинский городской совет проголосовал за недоверие и досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Маркушина. Об этом сообщает "Суспільне".

Вопрос о прекращении полномочий действующего мэра Ирпеня и назначении исполняющего обязанности городского головы был рассмотрен городским советом на внеочередной сессии.

В проекте решения относительно Маркушина говорится, что оно принимается "в связи с многочисленными нарушениями Конституции Украины, законов Украины, прав и свобод граждан, а также ненадлежащим исполнением возложенных полномочий".

Исполнять обязанности городского головы до перевыборов назначена секретарь городского совета Анжела Макеева.

Маркушин назвал решение городского совета "оккупацией Ирпеня" и "свержением конституционного строя".

"В Украине оккупирован ещё один город — город-герой Ирпень. В то время, когда необходимо строить линии обороны в Киевской области, рейдер-застройщик Карплюк покупает депутатов и использует их для свержения конституционного строя, приказывая им вынести вотум недоверия легитимному мэру Ирпеня", — написал он в Telegram.

Он добавил, что Национальная полиция не пустила представителей громады в зал заседаний.