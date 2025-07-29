Горсовет Ирпеня досрочно прекратил полномочия мэра Маркушина
Ирпинский городской совет проголосовал за недоверие и досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Маркушина. Об этом сообщает "Суспільне".
Вопрос о прекращении полномочий действующего мэра Ирпеня и назначении исполняющего обязанности городского головы был рассмотрен городским советом на внеочередной сессии.
В проекте решения относительно Маркушина говорится, что оно принимается "в связи с многочисленными нарушениями Конституции Украины, законов Украины, прав и свобод граждан, а также ненадлежащим исполнением возложенных полномочий".
Исполнять обязанности городского головы до перевыборов назначена секретарь городского совета Анжела Макеева.
Маркушин назвал решение городского совета "оккупацией Ирпеня" и "свержением конституционного строя".
"В Украине оккупирован ещё один город — город-герой Ирпень. В то время, когда необходимо строить линии обороны в Киевской области, рейдер-застройщик Карплюк покупает депутатов и использует их для свержения конституционного строя, приказывая им вынести вотум недоверия легитимному мэру Ирпеня", — написал он в Telegram.
Он добавил, что Национальная полиция не пустила представителей громады в зал заседаний.
- 24 января Печерский суд Киева отправил Маркушина под стражу с правом внесения залога в размере 30 млн грн по делу о выезде за границу с 24 по 30 августа 2022 года. Он оформил поездку как волонтер, в то время как следствие считало, что мэр отправился в Италию не для оказания помощи военным, а чтобы увидеть своего двухлетнего сына.
- 28 января Печерский районный суд Киева отстранил Маркушина от должности.
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