Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина

Олександр Маркушин (посередині) на засіданні суду у січні (Фото: Суспільне)

Ірпінська міська рада проголосувала за висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. Про це повідомляє "Суспільне".

Припинення повноважень чинного мера Ірпеня та призначення виконувача обов'язків міського голови міськрада розглянула на позачерговій сесії.

У проєкті рішення щодо Маркушина йдеться, що воно ухвалюється "у зв'язку з численними порушеннями Конституції України, законів України, прав та свобод громадян, а також незабезпеченням здійснення наданих повноважень".

Виконувати обов'язки міського голови до перевиборів призначено секретарку міськради Анжелу Макєєву.

Маркушин назвав рішення міськради "окупацією Ірпеня" та "поваленням конституційного ладу".

"В Україні окуповано ще одне місто – місто-герой Ірпінь. У той час, коли потрібно будувати лінії оборони в Київській області, рейдер-забудовник Карплюк купляє депутатів і використовує їх для повалення конституційного ладу і наказує їм оголосити недовіру легітимному меру Ірпеня", – написав він у Telegram.

Він додав, що Національна поліція не пустила представників громади до сесійної зали.