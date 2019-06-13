Госбюро расследований открыло дело против экс-главы КСУ Шевчука

Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Об это сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Укринформ.

Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением.

В ГБР также сообщили, что дело открыли после обращения народного депутата, в котором речь шла о якобы незаконном назначении главой КСУ внештатных советников, что привело к "лишним бюджетным расходам".

Сейчас, как уточняется, следователи проверяют действия Шевчука на наличие признаков уголовного преступления.

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15 мая Конституционный суд опубликовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, согласно которому со своей должности был уволен глава суда Шевчук. В частности, судьи обвинили Шевчука в том, что он незаконно назначал для себя внештатных советников.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти" и пообещал подать иск в суд.

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