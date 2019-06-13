Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 13:24

Госбюро расследований открыло дело против экс-главы КСУ Шевчука

Госбюро расследований открыло дело против экс-главы КСУ Шевчука - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Об это сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Укринформ.

Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением.

В ГБР также сообщили, что дело открыли после обращения народного депутата, в котором речь шла о якобы незаконном назначении главой КСУ внештатных советников, что привело к "лишним бюджетным расходам".

Сейчас, как уточняется, следователи проверяют действия Шевчука на наличие признаков уголовного преступления.

Читайте также: Тема дня. Что нужно знать о скандале в Конституционном суде

15 мая Конституционный суд опубликовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, согласно которому со своей должности был уволен глава суда Шевчук. В частности, судьи обвинили Шевчука в том, что он незаконно назначал для себя внештатных советников.

Шевчук назвал свое увольнение  "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти" и пообещал подать иск в суд.

Читайте также: Брат экс-главы КСУ Шевчука тайно строит дачу в Пуще-Водице: СМИ

Отправить:
Распечатать:
Теги: Станислав Шевчук, ксу, гбр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 