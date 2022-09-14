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Госдеп: Каждый успех ВСУ усиливает позиции Украины на будущих переговорах

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 08:49
Госдеп: Каждый успех ВСУ усиливает позиции Украины на будущих переговорах - Фото
Нэд Прайс (Фото - скриншот из видео)

Государственный департамент США считает, что переговоры между Украиной и Россией станут возможны, когда "хоть кто-нибудь появится с другой стороны стола", и успешное наступление ВСУ работает именно на такой результат. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Госдепа Нэд Прайс.

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"Наши украинские партнеры последовательны в том, что эта война должна закончиться через диалог, через дипломатию. Конечно, для дипломатии и диалога нужен кто-то по другую сторону стола. Но мы не видели никаких признаков, наши украинские партнеры не видели никаких признаков, наши европейские союзники и партнеры, которые контактировали с высокопоставленными российскими чиновниками, не видели никаких признаков того, что россияне готовы к переговорам, готовы участвовать в этом диалоге", – сказал Прайс.

Он считает, что задача США сейчас состоит в том, чтобы "продолжать оказывать помощь в области безопасности, в которой нуждаются украинские партнеры", поскольку есть прямая связь "между тем, что происходит на поле боя, и тем, что в конечном итоге будет происходить за любым будущим столом переговоров", и нужно, чтобы Украина находилась "в максимально выгодном положении, если и когда такой стол переговоров возникнет".

Прайс отметил, что с каждым днем ​​эффективного контрнаступления, с каждым освобожденным или защищенным дюймом территории, позиция Украины на будущих переговорах будет усиливаться.

Он напомнил, что сейчас мир наблюдает "результаты упорства, решимости и отваги наших украинских партнеров", и хотя эти результаты во многом стали возможны благодаря помощи, которую оказали Украине США и другие партнеры, "однако решающим фактором стало то, что у украинцев всегда будет решимость, которой никогда не будет у россиян".

Сергій Бережний
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Госдепартамент США переговоры нэд прайс наступление ВСУ
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