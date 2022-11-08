Госдеп о переговорах: Единственный сигнал от России — это смерть, разрушения и жестокость

Россия должна прекратить боевые действия и обстрелы Украины, чтобы показать готовность в реальных переговорах с Украиной. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, Кремль продолжает эскалацию войны, вместо того, чтобы показать реальную готовность к переговорам.

"Если Россия хочет вести переговоры, то почему она вышла, пусть даже временно, из черноморской зерновой инициативы? Если Россия хочет продемонстрировать серьезную приверженность делу деэскалации, РФ могла бы начать с возобновления действия зерновой инициативы, когда она будет продлена в конце этого месяца", — сказал Прайс.

Он отметил, что Россия обязана продемонстрировать готовность сесть за стол переговоров.

"Вместо этого единственный сигнал, который подала Россия, — это сигнал о смерти, о разрушении, о продолжающейся жестокости", — резюмировал он.

6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация президента США Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента, но там не ответили. Украинская власть пока публично не отреагировала на сообщение WP.

обратилась за комментарием в Офис президента, но там не ответили. Украинская власть пока публично не отреагировала на сообщение WP. 4 октября президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО об отказе от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия пытается вынудить союзников давить на президента Владимира Зеленского, чтобы Украина фактически капитулировала, приняв ультиматумы оккупантов за столом переговоров.

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Дмитро Гриниченко

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