Госдеп о переговорах: Единственный сигнал от России — это смерть, разрушения и жестокость
Россия должна прекратить боевые действия и обстрелы Украины, чтобы показать готовность в реальных переговорах с Украиной. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
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По его словам, Кремль продолжает эскалацию войны, вместо того, чтобы показать реальную готовность к переговорам.
"Если Россия хочет вести переговоры, то почему она вышла, пусть даже временно, из черноморской зерновой инициативы? Если Россия хочет продемонстрировать серьезную приверженность делу деэскалации, РФ могла бы начать с возобновления действия зерновой инициативы, когда она будет продлена в конце этого месяца", — сказал Прайс.
Он отметил, что Россия обязана продемонстрировать готовность сесть за стол переговоров.
"Вместо этого единственный сигнал, который подала Россия, — это сигнал о смерти, о разрушении, о продолжающейся жестокости", — резюмировал он.
- 6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация президента США Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента, но там не ответили. Украинская власть пока публично не отреагировала на сообщение WP.
- 4 октября президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО об отказе от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия пытается вынудить союзников давить на президента Владимира Зеленского, чтобы Украина фактически капитулировала, приняв ультиматумы оккупантов за столом переговоров.
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