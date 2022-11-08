UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп о переговорах: Единственный сигнал от России — это смерть, разрушения и жестокость

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 08:48
Госдеп о переговорах: Единственный сигнал от России — это смерть, разрушения и жестокость - Фото
Нед Прайс (Фото: EPA)

Россия должна прекратить боевые действия и обстрелы Украины, чтобы показать готовность в реальных переговорах с Украиной. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Кремль продолжает эскалацию войны, вместо того, чтобы показать реальную готовность к переговорам. 

"Если Россия хочет вести переговоры, то почему она вышла, пусть даже временно, из черноморской зерновой инициативы? Если Россия хочет продемонстрировать серьезную приверженность делу деэскалации, РФ могла бы начать с возобновления действия зерновой инициативы, когда она будет продлена в конце этого месяца", — сказал Прайс.

Он отметил, что Россия обязана продемонстрировать готовность сесть за стол переговоров. 

"Вместо этого единственный сигнал, который подала Россия, — это сигнал о смерти, о разрушении, о продолжающейся жестокости", — резюмировал он.

  • 6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация президента США Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта. LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента, но там не ответили. Украинская власть пока публично не отреагировала на сообщение WP.
  • 4 октября президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО об отказе от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия пытается вынудить союзников давить на президента Владимира Зеленского, чтобы Украина фактически капитулировала, приняв ультиматумы оккупантов за столом переговоров.

Читайте также: В МИД России заявили, что готовы к переговорам с Украиной. Подоляк: Путин хочет отыграться 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина США война госдеп переговоры с россией Нед Прайс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 