Госдеп о Путине на Крымском мосту: Не может победить в бою, а поэтому включает пропаганду
Российский диктатор Владимир Путин не может добиться успеха на поле боя, а поэтому ему нужны победы в пропаганде — отсюда поездка на Крымский мост. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
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По его словам, он не будет комментировать подробности поездок Путина на места.
Одновременно Прайс отметил, что диктатор не способен добиться успеха на поле боя, а поэтому ищет победы в информационном пространстве, запуская пропаганду.
"Ясно, что это было оно, не более того", — сказал спикер Госдепа.
5 декабря российские пропагандистские ресурсы заявили, что на Крымском мосту открыто автомобильное движение по правой, отремонтированной стороне. В течение шести-семи месяцев россияне надеются восстановить второй путь на железнодорожной части моста. Путин якобы посетил переправу, поговорил со строителями и проехался по ней на машине.
- По прогнозам британской разведки, Крымский мост будет полностью восстановлен только к сентябрю 2023 года, что подорвет логистику оккупантов на юге Украины и усложнит попытки Кремля "нарисовать картинку военного успеха".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высмеял Путина за езду на "натовском" автомобиле по Крымскому мосту, а не на "москвиче", и предупредил, что работы на этом поврежденном объекте будет еще много.
- Глава МИД Кулеба заявил о сокращении агрессивных амбиций Путина – девять месяцев назад диктатор РФ хотел уничтожить Украину, а теперь он счастлив кататься по мосту на машине.
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