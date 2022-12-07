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Госдеп о Путине на Крымском мосту: Не может победить в бою, а поэтому включает пропаганду

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 11:49
Госдеп о Путине на Крымском мосту: Не может победить в бою, а поэтому включает пропаганду - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин не может добиться успеха на поле боя, а поэтому ему нужны победы в пропаганде — отсюда поездка на Крымский мост. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, он не будет комментировать подробности поездок Путина на места. 

Одновременно Прайс отметил, что диктатор не способен добиться успеха на поле боя, а поэтому ищет победы в информационном пространстве, запуская пропаганду.

"Ясно, что это было оно, не более того", — сказал спикер Госдепа. 

5 декабря российские пропагандистские ресурсы заявили, что на Крымском мосту открыто автомобильное движение по правой, отремонтированной стороне. В течение шести-семи месяцев россияне надеются восстановить второй путь на железнодорожной части моста. Путин якобы посетил переправу, поговорил со строителями и проехался по ней на машине.

Читайте также: В Германии поддержали военное возвращение Крыма: Россия отбросила возможность переговоров

Дмитро Гриниченко
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