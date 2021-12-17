Госдеп ответил на обвинения Кремля в "агрессивной риторике" США и НАТО
17.12.2021, 12:25
Фото: LIGA.net
Посольство США в Украине прокомментировало обвинения в "агрессивной риторике" в адрес США и НАТО от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ. Ответ американских дипломатов Москве на их странице в Twitter: посмотрите сначала на себя и объясните, что вы делаете у границ Украины.
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Перед видеовстречей президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпиня 15 декабря Песков сказал российскому Интерфаксу, что "агрессивную политику США России необходимо обсудить с китайскими партнерами".
"Мы надеемся, что Россия также не забыла объяснить свое массовое военное наращивание в Украине и вокруг нее", – ответило посольство на обвинение.
- 6 декабря 2021 года США заявили, что направят подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину.
- Евросоюз угрожает России "беспрецедентными жесткими санкциями", если та снова нападет на Украину. В частности, РФ может быть отключена от платежной системы SWIFT.
- По информации журналиста Йозвяка, лидеры ЕС согласились продлить действующие санкции против России за временную оккупацию Крыма.
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