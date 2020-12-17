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"Готов лично включаться в работу". Зеленский хочет усиления дипломатии Украины в Африке

17.12.2020, 16:33
Зеленский на встрече с дипломатами Украины (Фото - пресс-служба президента)

Украина должна усилить дипломатическое присутствие в Африке, так как там есть украинские экономические интересы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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Он отметил, что в Африке, как правило, вопросы решаются на уровне глав государств и правительств, однако добавил, что готов способствовать дипломатическому разговору. 

 "Я готов лично включаться в эту работу, пожалуйста, приглашайте", – сказал он.

По словам Зеленского, задача каждого украинского посла заключается в привлечении прямых зарубежных инвестиций в Украину, а экономическое сотрудничество не должно ограничиваться только Европой, США и Канадой. 

Президент считает, что значительный потенциал в этом направлении имеют рынки Ближнего Востока, стран Персидского залива, Африки, Азии и Южной Америки.

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Станислав Стороженко
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