"Готов лично включаться в работу". Зеленский хочет усиления дипломатии Украины в Африке

Украина должна усилить дипломатическое присутствие в Африке, так как там есть украинские экономические интересы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Он отметил, что в Африке, как правило, вопросы решаются на уровне глав государств и правительств, однако добавил, что готов способствовать дипломатическому разговору.

"Я готов лично включаться в эту работу, пожалуйста, приглашайте", – сказал он.

По словам Зеленского, задача каждого украинского посла заключается в привлечении прямых зарубежных инвестиций в Украину, а экономическое сотрудничество не должно ограничиваться только Европой, США и Канадой.

Президент считает, что значительный потенциал в этом направлении имеют рынки Ближнего Востока, стран Персидского залива, Африки, Азии и Южной Америки.

Сегодня Зеленский на встрече с дипломатами заявил, что послы должны поднимать в каждой стране вопрос возвращения Украине оккупированных территорий и работать так, чтобы государство всегда было на повестке дня партнеров.

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Станислав Стороженко

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