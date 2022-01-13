Готовность украинцев выйти на протесты самая низкая за 12 лет – опрос КМИС

Уровень готовности к протестам среди украинцев в минувшем году был самый низкий за последние 12 лет. Если в 2009 выйти на улицы были готовы 41-43% граждан, то в 2021 заявили о готовности к протестам 32,4%. Такие результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.

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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что стороннего заказчика в исследовании не было - это собственный опроса института, который проводится ежегодно.

Социологи в декабре 2021 года спросили украинцев о неготовности принимать участие в акциях протеста.

Респонденты не готовы участвовать:

- в акциях протеста – 63,7%;

- в избирательной кампании – 15,7%;

- в санкционированных митингах – 11,3%;

- в коллективном сборе подписей – 10,3%;

- в забастовках – 2,4%;

- отказ выполнять решения – 2,4%;

- в пикетировании госучреждений – 2,2%;

- в несанкционированных митингах – 2,1%;

- в угрозах забастовками – 2%;

- в голодовках – 1,5%;

- в создании структур, независимых от власти – 1,2%;

- в захвате зданий – 1%;

- отказались отвечать – 0,4%;

- сложно сказать – 3,5%;

- другое – 2,3%.

В исследовании указано, что максимальное количество граждан, которые не хотят протестовать, проживает в восточных областях страны – 69,8%. Среди женщин 66,8% не готовы выйти на акции протеста, среди мужчин таких 59,9%. Уровень готовности к протестам у городского населения выше сельского (34,5% против 27,9%).

КМИС провел всеукраинский опрос 3-11 декабря 2021 года методом телефонных интервью. Опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме Крыма и ОРДЛО. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

В ноябре 2021 года за вступление в НАТО проголосовали бы 54% украинцев – наибольший показатель с 2014 года. Экономический союз с ЕС поддержали бы 58% граждан, а с Таможенным союзом – 21%.

Почти половина поляков поддерживают вступление Украины в НАТО, даже если это усилит конфронтацию РФ с Альянсом.

Социологи выяснили, как украинцы намерены реагировать на вторжение России в зависимости от их партийных предпочтений.

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Яна Катасонова

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