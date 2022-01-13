Готовность украинцев выйти на протесты самая низкая за 12 лет – опрос КМИС
Уровень готовности к протестам среди украинцев в минувшем году был самый низкий за последние 12 лет. Если в 2009 выйти на улицы были готовы 41-43% граждан, то в 2021 заявили о готовности к протестам 32,4%. Такие результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.
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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что стороннего заказчика в исследовании не было - это собственный опроса института, который проводится ежегодно.
Социологи в декабре 2021 года спросили украинцев о неготовности принимать участие в акциях протеста.
Респонденты не готовы участвовать:
- в акциях протеста – 63,7%;
- в избирательной кампании – 15,7%;
- в санкционированных митингах – 11,3%;
- в коллективном сборе подписей – 10,3%;
- в забастовках – 2,4%;
- отказ выполнять решения – 2,4%;
- в пикетировании госучреждений – 2,2%;
- в несанкционированных митингах – 2,1%;
- в угрозах забастовками – 2%;
- в голодовках – 1,5%;
- в создании структур, независимых от власти – 1,2%;
- в захвате зданий – 1%;
- отказались отвечать – 0,4%;
- сложно сказать – 3,5%;
- другое – 2,3%.
В исследовании указано, что максимальное количество граждан, которые не хотят протестовать, проживает в восточных областях страны – 69,8%. Среди женщин 66,8% не готовы выйти на акции протеста, среди мужчин таких 59,9%. Уровень готовности к протестам у городского населения выше сельского (34,5% против 27,9%).
КМИС провел всеукраинский опрос 3-11 декабря 2021 года методом телефонных интервью. Опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме Крыма и ОРДЛО. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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