В Погранслужбе поблагодарили пропагандиста РФ за сюжет о корабле "Орск". ВСУ его потопили

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко поблагодарил и "представил к награде" российского пропагандиста Валентина Гвоздева за его недавний сюжет о большом десантном корабле "Орск", который уничтожили ВСУ.

"С удовольствием хочу сообщить, что Государственная пограничная служба признает его лучшим москальским пропагандоном.

Мы даже ввели дополнительную специальную номинацию "Кацапский пропагандон года – гордость Украины".

А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска.

Конечно, были и другие лауреаты, но при полноте раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна.

Отныне "Орск" и орки, символично, что еще и в дату месяца несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу.

Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами", – сказал он.

Дмитрий Смирнов

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