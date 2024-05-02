ГПСУ: В Сумской области еженедельно раскрывают ряд ДРГ, в Харьковской – спад активности

Андрей Демченко (Фото: Facebook)

Еженедельно в Сумской области раскрывают по несколько диверсионно-разведывательных групп, в то же время в Харьковской области активность вражеских ДРГ снизилась. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Демченко, граница с Россией в первую очередь характеризуется ежедневными обстрелами, которые враг производит по территории Украины, применяя артиллерию, беспилотники и авиацию. Он отметил, что за последнее время большинство обстрелов приходится на Харьковскую область, меньше — на Сумскую и еще меньше — на Черниговскую.

Относительно деятельности диверсионно-разведывательных групп спикер ГПСУ заявил, что Сумская область является тем направлением, где россияне наиболее активно пытаются применять свои ДРГ. Раньше активность вражеских ДРГ наблюдалась и в Харьковской области, но за последнее время она снизилась.

"Относительно Черниговской области — также активность вражеских ДРГ не фиксируется. А вот Сумская область остается для них приоритетной", — сказал спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что еженедельно Силы обороны раскрывают несколько вражеских диверсионных групп.

"Нельзя говорить, что они заходят или пытаются заходить ежедневно, но по несколько групп в неделю, за последнее время – вот такая их активность", – заявил он.

31 марта ГПСУ сообщила, что украинские защитники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области – был стрелковый бой, применялась артиллерия.

15 апреля пограничники остановили вражескую ДРГ, пытавшуюся зайти в Сумскую область с территории России.

Читайте также: Рада увеличила численность пограничников на 15 000 человек. ГПСУ: Нужно для защиты границы