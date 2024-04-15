В Сумской области пограничники отразили нападение российской ДРГ
15 апреля пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся зайти в Сумскую область с территории России. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
По информации ведомства, пограничники открыли по диверсантам огонь на поражение. Завязался стрелковый бой, по результатам которого российская ДРГ отступила.
Представитель ведомства Андрей Демченко сообщил LIGA.net, что инцидент произошел в пределах территории Середино-Будской громады.
31 марта Государственная пограничная служба сообщила, что украинские защитники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области – был стрелковый бой, применялась артиллерия.
- 18 марта представитель ГУР Юсов сообщил, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза есть постоянно, а ситуация отслеживается украинской стороной.
- 20 марта представитель Государственной пограничной службы заявил, что российские ДРГ "достаточно часто" осуществляют мероприятия в северные области, наиболее активно – на Сумскую область.
- 20 марта руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации в Сумской области и в Бахмуте из-за обострения обстрелов, но на самом деле РФ пытается этим отвлечь внимание от того, что не может защитить собственную границу.
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