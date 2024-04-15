В Сумской области пограничники отразили нападение российской ДРГ

ГНСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Telegram)

15 апреля пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся зайти в Сумскую область с территории России. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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По информации ведомства, пограничники открыли по диверсантам огонь на поражение. Завязался стрелковый бой, по результатам которого российская ДРГ отступила.

Представитель ведомства Андрей Демченко сообщил LIGA.net , что инцидент произошел в пределах территории Середино-Будской громады.

31 марта Государственная пограничная служба сообщила , что украинские защитники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области – был стрелковый бой, применялась артиллерия.

18 марта представитель ГУР Юсов сообщил , что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза есть постоянно, а ситуация отслеживается украинской стороной.

, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза есть постоянно, а ситуация отслеживается украинской стороной. 20 марта представитель Государственной пограничной службы заявил , что российские ДРГ "достаточно часто" осуществляют мероприятия в северные области, наиболее активно – на Сумскую область.

, что российские ДРГ "достаточно часто" осуществляют мероприятия в северные области, наиболее активно – на Сумскую область. 20 марта руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил , что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации в Сумской области и в Бахмуте из-за обострения обстрелов, но на самом деле РФ пытается этим отвлечь внимание от того, что не может защитить собственную границу.

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