У Сумській області прикордонники відбили напад російської ДРГ

ДПСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Telegram)

15 квітня прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ), яка намагалася зайти у Сумську область з території Росії. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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За інформацією відомства, прикордонники відкрили по диверсантах вогонь на ураження. Зав’язався стрілецький бій, за результатами якого російська ДРГ відступила.

Речник відомства Андрій Демченко повідомив LIGA.net, що інцидент стався у межах території Середино-Будської громади.

31 березня Державна прикордонна служба повідомила, що українські захисники відбили напад російської диверсійної-розвідувальної групи на Сумщині – був стрілецький бій, застосовувалася артилерія.

18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.

20 березня речник Державної прикордонної служби заявив, що російські ДРГ "досить часто" здійснюють заходи у північні області, найбільш активно – на Сумщину.

20 березня керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів, але насправді РФ намагається цим відвернути увагу від того, що не може захистити власний кордон.

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