ДПСУ: На Сумщині щотижня викривають декілька ДРГ, на Харківщині – спад активності

Андрій Демченко (Фото: Facebook)

Щотижня в Сумській області розкривають декілька диверсійно-розвідувальних груп, водночас на Харківщині активність ворожих ДРГ знизилася. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Демченка, кордон з Росією насамперед характеризується щоденними обстрілами, які ворог здійснює по території України, застосовуючи артилерію, безпілотники та авіацію. Він зазначив, що за останній час більшість обстрілів припадає на Харківську область, менше — на Сумську і ще менше — на Чернігівську.

Щодо діяльності диверсійно-розвідувальних груп, речник ДПСУ заявив, що Сумська область наразі є тим напрямком, де росіяни найбільш активно намагаються застосовувати свої ДРГ. Раніше активність ворожих ДРГ спостерігалась і в Харківській області, але за останній час вона знизилася.

"Щодо Чернігівщини — також активності ворожих ДРГ не фіксується. А от Сумська область залишається для них пріоритетною", – сказав речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що кожного тижня Сили оборони розкривають декілька ворожих диверсійних груп.

"Не можна казати, що вони заходять чи намагаються заходити щоденно, але кілька груп за тиждень, за останній час – ось така їхня активність", – заявив він.

31 березня ДПСУ повідомила, що українські захисники відбили напад російської диверсійної-розвідувальної групи на Сумщині – був стрілецький бій, застосовувалася артилерія.

15 квітня прикордонники зупинили ворожу ДРГ, яка намагалася зайти у Сумську область з території Росії.

Читайте також: Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 000 осіб. ДПСУ: Потрібно для захисту кордону