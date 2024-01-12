ГПСУ: Пограничники могут остановить мужчин для проверки отметки об отсрочке

Пограничники (Фото: МВД)

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона заявил, что пограничники могут остановить мужчин и спрашивать их о документах из военкоматов с отметками об отсрочке.

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"Пограничники отмечают, что люди довольно часто используют подделки и фальсифицированные документы, и тщательно проверяют условие выезда за границу, в том числе и имеют право требовать от мужчин документы из территориального центра комплектования, военно-учетные документы, где, в том числе есть и отметка об отсрочке от призыва", – сказал он.

Спикер ГПСУ посоветовал мужчинам обновить свои данные в ТЦК, а также документы о военном учете для возможности выезда за границу.

Также у имеющих право на отсрочку должен быть соответствующий документ с соответствующей отметкой, добавил Демченко.

Зеленский считает, что украинские мужчины должны быть в Украине. Необязательно, чтобы воевать. По его мнению, они должны хотя бы поддерживать и помогать украинской экономике.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по факту уклонения от мобилизации открыто около 9000 уголовных производств.

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона заявил, что усиления или ослабления мобилизации нет, она работает так, как работала с начала полномасштабного вторжения.

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