Проти ухилянтів відкрито близько 9000 кримінальних проваджень – глава МВС

Клименко заявив, що 2600 матеріалів про ухилення від служби вже направлено до суду

Ігор Клименко (Скриншот)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив в ефірі національного телемарафону, що за фактом ухилення від мобілізації наразі відкрито близько 9000 кримінальних проваджень, 2600 відповідних матеріалів направлено до суду.

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У Клименка запитали, як він ставиться до ухилянтів та що з ними робити. На його думку, кожен громадянин має право на вільний вибір.

"Я вважаю, якщо йде війна, кожен громадянин має виконати свій обов'язок. Або в тилу, або на фронті. І ті випадки, коли хтось намагається нелегально перетнути кордон, суспільством сприймається, м'яко кажучи, неоднозначно", – висловився він.

Міністр пояснив, що початково протокол про адміністративне порушення складає працівник ТЦК, а вже потім, якщо людина намагається змінити місце проживання та всіляко ухиляється від служби, тоді ТЦК повідомляє про це Національній поліції.

Своєю чергою Нацполіція в межах кримінального провадження проводить розслідування.

"У Нацполіції наразі відкрито близько 9000 кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, і 2600 таких матеріалів направлено до суду. Ми працюємо в межах законодавства", – додав Клименко.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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