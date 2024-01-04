Против уклонистов открыто около 9000 уголовных производств – глава МВД

Клименко заявил, что 2600 материалов об уклонении от службы уже направлены в суд

Игорь Клименко (Скриншот)

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил в эфире национального телемарафона, что по факту уклонения от мобилизации открыто около 9000 уголовных производств, 2600 соответствующих материалов направлено в суд.

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У Клименко спросили, как он относится к уклонистам и что с ними делать. По его мнению, у каждого гражданина есть право на свободный выбор.

"Я считаю, если идет война, каждый гражданин должен выполнить свой долг. Или в тылу, или на фронте. И те случаи, когда кто-то пытается нелегально пересечь границу, обществом воспринимается, мягко говоря, неоднозначно", – сказал он.

Министр объяснил, что первоначально протокол об административном нарушении составляет работник ТЦК, а уже потом, если человек пытается сменить место жительства и всячески уклоняется от службы, тогда ТЦК сообщает об этом Национальной полиции.

В свою очередь Нацполиция в рамках уголовного производства проводит расследование.

"В Нацполиции в настоящее время открыто около 9000 уголовных производств по факту уклонения от мобилизации, и 2600 таких материалов направлено в суд. Мы работаем в рамках законодательства", – добавил Клименко.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.

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