Против уклонистов открыто около 9000 уголовных производств – глава МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил в эфире национального телемарафона, что по факту уклонения от мобилизации открыто около 9000 уголовных производств, 2600 соответствующих материалов направлено в суд.
У Клименко спросили, как он относится к уклонистам и что с ними делать. По его мнению, у каждого гражданина есть право на свободный выбор.
"Я считаю, если идет война, каждый гражданин должен выполнить свой долг. Или в тылу, или на фронте. И те случаи, когда кто-то пытается нелегально пересечь границу, обществом воспринимается, мягко говоря, неоднозначно", – сказал он.
Министр объяснил, что первоначально протокол об административном нарушении составляет работник ТЦК, а уже потом, если человек пытается сменить место жительства и всячески уклоняется от службы, тогда ТЦК сообщает об этом Национальной полиции.
В свою очередь Нацполиция в рамках уголовного производства проводит расследование.
"В Нацполиции в настоящее время открыто около 9000 уголовных производств по факту уклонения от мобилизации, и 2600 таких материалов направлено в суд. Мы работаем в рамках законодательства", – добавил Клименко.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы планируемых изменений.
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