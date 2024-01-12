ДПСУ: Прикордонники можуть зупиняти чоловіків для перевірки позначки про відстрочення

Прикордонники (Фото: МВС)

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону заявив, що прикордонники можуть зупинять чоловіків та питати їх про документи з військкоматів з позначками щодо відстрочення.

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"Прикордонники зважають, що люди досить часто використовують підробки та фальсифіковані документи, і ретельно перевіряють умову виїзду за кордон, зокрема й мають право вимагати від чоловіків документи з територіального центру комплектування, військово-облікові документи, де в тому числі є відмітка про відстрочку від призову", – сказав він.

Речник ДПСУ порадив чоловікам оновити свої дані у ТЦК, а також документи про військовий облік для можливості виїзду за кордон.

Також у тих, хто має право на відстрочення, має бути відповідний документ з відповідною позначкою, додав Демченко.

Зеленський вважає, що українські чоловіки мають бути в Україні. Необов'язково, щоб воювати. На його думку, вони мають хоча б підтримувати та допомагати українській економіці.

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