ГПСУ: Россияне расширяют штурмы в направлении Веселовки и Владимировки Сумской области

Иллюстративное фото (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские войска пытаются расширить зону боевых действий на территории Сумской области, в частности, в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка. Об этом во время брифинга Укринформа заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, противник продолжает применять тактику малых штурмовых групп пехоты без использования бронетехники. Для быстрого продвижения российские войска используют квадроциклы и мотоциклы, пытаясь закрепиться на территории Украины и ждать подкрепления.

"Если раньше такая тактика наблюдалась только в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка, то в последнее время фиксируется расширение направлений, на которых враг пытается продвигаться малыми штурмовыми группами – в частности, в направлении населенных пунктов Веселовка и Владимировка", – сообщил Демченко.

Он уточнил, что, хотя активность врага ограничена небольшим участком границы, общая протяженность государственной границы с Россией в пределах Сумской области составляет более 550 км.

Кроме того, сохраняется угроза со стороны вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

По словам спикера, больше всего таких попыток фиксируется именно в пределах Сумской области – как на севере, ближе к Черниговской области, так и на юге, ближе к Харьковской.

По состоянию на 26 мая на территории Сумской области под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое и Басовка Юнаковской общины, а также Веселовка и Журавка Хотинской общины.

27 мая Зеленский заявил, что россияне сконцентрировали около 50 000 военнослужащих на Сумском направлении.

31 мая начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.