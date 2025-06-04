ДПСУ: Росіяни розширюють штурми у напрямку Веселівки та Володимирівки на Сумщині
Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські війська намагаються розширити зону бойових дій на території Сумської області, зокрема у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. Про це під час брифінгу Укрінформу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, противник і далі застосовує тактику малих штурмових груп піхоти без використання бронетехніки. Для швидкого просування російські війська використовують квадроцикли й мотоцикли, намагаючись закріпитися на українській території та чекати підкріплення.

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"Якщо раніше така тактика спостерігалася тільки у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, то останнім часом фіксується розширення напрямків, на яких ворог намагається просуватися малими штурмовими групами – зокрема, у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка", – повідомив Демченко.

Він уточнив, що хоча активність ворога обмежена невеликою ділянкою кордону, загальна протяжність державного кордону з Росією у межах Сумської області становить понад 550 км.

Крім того, зберігається загроза з боку ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

За словами речника, найбільше таких спроб фіксується саме в межах Сумської області – як на півночі, ближче до Чернігівщини, так і на півдні, ближче до Харківщини.

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