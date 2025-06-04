ДПСУ: Росіяни розширюють штурми у напрямку Веселівки та Володимирівки на Сумщині

За даними ДПСУ, росіяни і далі застосовують тактику малих штурмових груп піхоти без використання бронетехніки

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські війська намагаються розширити зону бойових дій на території Сумської області, зокрема у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. Про це під час брифінгу Укрінформу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, противник і далі застосовує тактику малих штурмових груп піхоти без використання бронетехніки. Для швидкого просування російські війська використовують квадроцикли й мотоцикли, намагаючись закріпитися на українській території та чекати підкріплення.

"Якщо раніше така тактика спостерігалася тільки у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, то останнім часом фіксується розширення напрямків, на яких ворог намагається просуватися малими штурмовими групами – зокрема, у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка", – повідомив Демченко.

Він уточнив, що хоча активність ворога обмежена невеликою ділянкою кордону, загальна протяжність державного кордону з Росією у межах Сумської області становить понад 550 км.

Крім того, зберігається загроза з боку ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

За словами речника, найбільше таких спроб фіксується саме в межах Сумської області – як на півночі, ближче до Чернігівщини, так і на півдні, ближче до Харківщини.

Станом на 26 травня на території Сумської області під контролем РФ є населені пункти Новеньке і Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка й Журавка Хотинської громади.

27 травня Зеленський заявив, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку.

31 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.