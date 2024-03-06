ГПСУ: Задержан военный, который сливал данные о ВСУ и хотел в Приднестровье – фото

Фигуранта подозревают в госизмене, ему избрана мера пресечения – содержание под стражей

Фото: ГПСУ

В Винницкой области пограничники задержали военнослужащего, который хотел добраться до незаконного Приднестровья. Фигуранта подозревают в государственной измене. В его телефоне был найден Telegram-бот, куда он во время пребывания в зоне боевых действий посылал информацию о ВСУ, сообщает Государственная пограничная служба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ведомство пишет, что задержанный – военный, самовольно покинувший воинскую часть и планировавший незаконно добраться до незаконного Приднестровья, оккупированного региона Молдовы.

"В телефоне обнаружен Telegram-бот, где злоумышленник, находясь в зоне боевых действий в Донецкой области, "сливал" информацию о перемещении подразделений ВСУ, об их обеспеченности техникой и боеприпасами", – отмечает ГПСУ.

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Расследование продолжается, заключают в сообщении.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся русские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

9 октября 2023 года старший лейтенант ГПСУ получил подозрение в дезертирстве. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что фигурант – Руслан Сыровой. За день стало известно о его бегстве и участии в пропагандистских кампаниях оккупантов.

в правоохранительных органах сообщил, что фигурант – Руслан Сыровой. За день стало известно о его бегстве и участии в пропагандистских кампаниях оккупантов. 16 октября Госбюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене агенту Кремля, служившему в пограничном отряде в Закарпатской области. Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет о Сыровом.

Читайте также: Приднестровье. ГПСУ: Провокаций на этом участке границы не фиксировалось в последнее время