ДПСУ: Затримано військового, який зливав дані про ЗСУ і хотів до Придністров'я – фото
У Вінницькій області прикордонники затримали військовослужбовця, який хотів дістатися незаконного Придністров'я. Фігуранта підозрюють у державній зраді. У його телефоні знайшли Telegram-бот, куди він під час перебування у зоні бойових дій надсилав інформацію про ЗСУ, повідомляє Державна прикордонна служба.
Відомство пише, що затриманий – військовий, який самовільно залишив військову частину та планував незаконно дістатися незаконного Придністров'я, окупованого регіону Молдови.
"У телефоні виявлено Telegram-бот, де зловмисник, перебуваючи в зоні бойових дій на Донеччині, "зливав" інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, про їх забезпеченість технікою та боєприпасами", – зазначає ДПСУ.
Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Розслідування триває, підсумовують у повідомленні.
- 9 жовтня 2023 року старший лейтенант ДПСУ отримав підозру у дезертирстві. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що фігурант – Руслан Сировий. За день стало відомо про його втечу та участь у пропагандистських кампаніях окупантів.
- 16 жовтня Держбюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді агенту Кремля, котрий служив у прикордонному загоні в Закарпатській області. Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться про Сирового.
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