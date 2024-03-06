ДПСУ: Затримано військового, який зливав дані про ЗСУ і хотів до Придністров'я – фото

Фігуранта підозрюють у держзраді, йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою

Фото: ДПСУ

У Вінницькій області прикордонники затримали військовослужбовця, який хотів дістатися незаконного Придністров'я. Фігуранта підозрюють у державній зраді. У його телефоні знайшли Telegram-бот, куди він під час перебування у зоні бойових дій надсилав інформацію про ЗСУ, повідомляє Державна прикордонна служба.

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Відомство пише, що затриманий – військовий, який самовільно залишив військову частину та планував незаконно дістатися незаконного Придністров'я, окупованого регіону Молдови.

"У телефоні виявлено Telegram-бот, де зловмисник, перебуваючи в зоні бойових дій на Донеччині, "зливав" інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, про їх забезпеченість технікою та боєприпасами", – зазначає ДПСУ.

Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування триває, підсумовують у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

9 жовтня 2023 року старший лейтенант ДПСУ отримав підозру у дезертирстві. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що фігурант – Руслан Сировий. За день стало відомо про його втечу та участь у пропагандистських кампаніях окупантів.

у правоохоронних органах повідомив, що фігурант – Руслан Сировий. За день стало відомо про його втечу та участь у пропагандистських кампаніях окупантів. 16 жовтня Держбюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді агенту Кремля, котрий служив у прикордонному загоні в Закарпатській області. Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться про Сирового.

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