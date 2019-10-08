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ГПУ реанимировала дело об инциденте на свадьбе сына Луценко

ГПУ реанимировала дело об инциденте на свадьбе сына Луценко - Фото
Сотрудники УГО (фото - facebook.com/natalie.sedletska)
08.10.2019, 15:08

Речь идет о нападении сотрудников УГО на журналистов "Схем" возле одного из ресторанов в Конча-Заспе

Прокуратура Киевской области отменила постановление своего следователя о закрытии уголовного производства по факту нападения на съемочную группу программы "Схемы" возле ресторана в Конча-Заспе, где праздновали свадьбу сына Юрия Луценко, занимавшего тогда должность генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Квалификация в деле - ч. 2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Расследованием займется ГБР.

В прокуратуре напомнили, что речь идет об инциденте, который произошел 15 сентября 2017 года.

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Михаил Ткач сми юрий луценко журналистика схемы
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