ГПУ реанимировала дело об инциденте на свадьбе сына Луценко

Сотрудники УГО (фото - facebook.com/natalie.sedletska)

Прокуратура Киевской области отменила постановление своего следователя о закрытии уголовного производства по факту нападения на съемочную группу программы "Схемы" возле ресторана в Конча-Заспе, где праздновали свадьбу сына Юрия Луценко, занимавшего тогда должность генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Квалификация в деле - ч. 2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Расследованием займется ГБР.

В прокуратуре напомнили, что речь идет об инциденте, который произошел 15 сентября 2017 года.

Читайте также: Журналист написал на Мендель заявление в полицию