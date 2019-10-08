ГПУ реанимировала дело об инциденте на свадьбе сына Луценко

Прокуратура Киевской области отменила постановление своего следователя о закрытии уголовного производства по факту нападения на съемочную группу программы "Схемы" возле ресторана в Конча-Заспе, где праздновали свадьбу сына Юрия Луценко, занимавшего тогда должность генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Квалификация в деле - ч. 2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Расследованием займется ГБР.
В прокуратуре напомнили, что речь идет об инциденте, который произошел 15 сентября 2017 года.
- Как сообщили тогда в "Схемах", журналист Михаил Ткач и оператор Борис Троценко находились возле ресторана в Козине, где высокопоставленные чиновники праздновали свадьбу сына Луценко.
- "Мы были в пяти метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники Управления госохраны (УГО), которые повалили оператора", - рассказал Ткач.
- "Схемы" опубликовали видео инцидента.
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Валерий Гелетей, возглавлявший тогда УГО, принес извинения за действия своих сотрудников и назначил внутреннее расследование.
- По информации прокуратуры, по этому факту было начато уголовное производство, которое следователь прокуратуры закрыл 8 мая 2019 года.
- 26 сентября ГБР открыла уголовное дело против Гелетея.
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