Журналист написал на Мендель заявление в полицию

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Журналист Даниил Яневский подал в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая, по мнению Яневского, виновна в препятствовании журналистской деятельности. Текст заявления журналист опубликовал в Facebook.

Речь идет об инциденте, когда Мендель оттолкнула журналиста программы "Схемы" Сергея Андрушко.

Яневский убежден, что действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, "поскольку, применив физическое воздействие на журналиста, пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности".

Журналист также напомнил, что это не единичный "случай препятствования законной деятельности журналистов". Яневский, в частности, упомянул об инциденте с журналистом Радио Свобода Кристофером Миллером, которого также оттолкнула Мендель.