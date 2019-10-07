Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Журналист написал на Мендель заявление в полицию

Журналист написал на Мендель заявление в полицию - Фото
Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)
07.10.2019, 16:30

Даниил Яневский считает, что пресс-секретарь Зеленского напала на журналиста

Журналист Даниил Яневский подал в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая, по мнению Яневского, виновна в препятствовании журналистской деятельности. Текст заявления журналист опубликовал в Facebook.

Речь идет об инциденте, когда Мендель оттолкнула журналиста программы "Схемы" Сергея Андрушко.

Яневский убежден, что действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, "поскольку, применив физическое воздействие на журналиста, пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности".

Журналист также напомнил, что это не единичный "случай препятствования законной деятельности журналистов". Яневский, в частности, упомянул об инциденте с журналистом Радио Свобода Кристофером Миллером, которого также оттолкнула Мендель.

Напишите нам
сми заявление юлия мендель сергей андрушко даниил яневский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 