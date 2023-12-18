Граница с Польшей. Утром въезда в Украину ожидали 2300 грузовиков на "Ягодине"

Польские протестующие говорят, что будут пропускать по одному грузовику в час

Фото: ГПСУ

Утром 18 декабря на пограничном пункте "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе пересечения в сторону Украины ожидало 2300 грузовиков. В 15:00 польские перевозчики снова заблокировали пункт для грузовых транспортных средств. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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По данным ведомства, за минувшие сутки на пункте пропуска "Ягодин" (Украина) оформили 1100 грузовиков.

ГПСУ отмечает, что на прошлой неделе наблюдалось увеличение количества грузовиков, пересекавших границу через "Ягодин".

Протесты польских перевозчиков на этом пункте пропуска возобновились в 15:00 (им это разрешил польский суд), организаторы планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.

Они заявили, что будут пропускать транспортные средства с грузами, относящимися к сфере безопасности, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.п., а также, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов, сообщила ГПСУ.

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