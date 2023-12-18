Кордон з Польщею. Вранці на в'їзд в Україну очікувало 2300 вантажівок на "Ягодині"

Вранці 18 грудня на пункті "Ягодин – Дорогуськ" на українсько-польському кордоні на перетин у бік України очікувало 2300 ваговозів. О 15:00 польські перевізники знову заблокували пункт для вантажівок. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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За даними відомства, за минулу добу на пункті пропуску "Ягодин" (Україна) оформили 1100 вантажних транспортних засобів.

ДПСУ зауважує, що впродовж минулого тижня спостерігалося збільшення кількості ваговозів, які перетинали кордон через "Ягодин".

Протести польських перевізників на цьому пункті пропуску поновилися о 15:00 (їм це дозволив польський суд), організатори планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину.

Вони заявили, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, що перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо, а також, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів, повідомила ДПСУ.

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