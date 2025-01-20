ГРБ разоблачило чиновников Сил логистики на закупке запчастей по завышенным ценам
Государственное бюро расследований в сотрудничестве с Минобороны разоблачило должностных лиц Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о начальнике одного из центральных управлений Командования Валерии Хребте, начальнике отдела этого же управления Валерии Космидайло и бывшем директоре частного предприятия.
Следствие установило, что в 2022 году тогда еще директор частного предприятия подал коммерческое предложение в Силах логистики по поставке необходимых запчастей. Однако он намеренно завысил цену продукции и, как выяснилось, не имел опыта изготовления и поставки такой продукции.
Отмечается, что должностные лица знали о наличии других поставщиков, но не проверили предложения предприятия и цены на рынке. Они формально провели переговоры с предприятием, объявили его победителем и подписали два контракта на поставку запчастей на общую сумму 171 млн. гривен.
По результатам экспертиз установлено, что государству был нанесен ущерб более чем на 83 млн гривен.
Хребту и Космидайлу сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения, по предварительному сговору. А экс-директору предприятия – в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.
Отмечается, что санкция статей предусматривает до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
У фигурантов дела провели обыски, их готовятся заключить под стражу. Также правоохранители исследуют факты легализации директором предприятия денег, полученных за запчасти.
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