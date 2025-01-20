ГРБ разоблачило чиновников Сил логистики на закупке запчастей по завышенным ценам
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Государственное бюро расследований в сотрудничестве с Минобороны разоблачило должностных лиц Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о начальнике одного из центральных управлений Командования Валерии Хребте, начальнике отдела этого же управления Валерии Космидайло и бывшем директоре частного предприятия.

Следствие установило, что в 2022 году тогда еще директор частного предприятия подал коммерческое предложение в Силах логистики по поставке необходимых запчастей. Однако он намеренно завысил цену продукции и, как выяснилось, не имел опыта изготовления и поставки такой продукции.

Отмечается, что должностные лица знали о наличии других поставщиков, но не проверили предложения предприятия и цены на рынке. Они формально провели переговоры с предприятием, объявили его победителем и подписали два контракта на поставку запчастей на общую сумму 171 млн. гривен.

По результатам экспертиз установлено, что государству был нанесен ущерб более чем на 83 млн гривен.

Хребту и Космидайлу сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения, по предварительному сговору. А экс-директору предприятия – в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Отмечается, что санкция статей предусматривает до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

У фигурантов дела провели обыски, их готовятся заключить под стражу. Также правоохранители исследуют факты легализации директором предприятия денег, полученных за запчасти.

ГРБ разоблачило чиновников Сил логистики на закупке запчастей по завышенным ценам
ГРБ разоблачило чиновников Сил логистики на закупке запчастей по завышенным ценам
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