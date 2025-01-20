ДБР викрило посадовців Сил логістики та підприємця на закупівлі запчастин за завищеними цінами

Затримання (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань у співпраці з Міноборони викрило посадовців Командування Сил логістики Збройних Сил України на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про начальника одного з центральних управлінь Командування Валерія Хребта, начальника відділу цього ж управління Валерія Космидайла та колишнього директора приватного підприємства.

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Слідство встановило, що у 2022 році тоді ще директор приватного підприємства подав комерційну пропозицію до Сил логістики щодо постачання необхідних запчастин. Однак він навмисно завищив ціну продукції та, як з'ясувалося, не мав досвіду виготовлення та постачання такої продукції.

Зазначається, що посадовці знали про наявність інших постачальників, але не перевірили пропозиції підприємства та ціни на ринку. Вони формально провели переговори з підприємством, оголосили його переможцем та підписали два контракти на постачання запчастин на загальну суму 171 млн гривень.

За результатами експертиз встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 млн гривень.

Хребту та Космидайлу повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану, за попередньою змовою. А ексдиректору підприємства – у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Зазначається що санкція статей передбачає до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

У фігурантів справи провели обшуки, їх готуються узяти під варту. Також правоохоронці досліджують факти легалізації директором підприємства грошей, отриманих за запчастини.