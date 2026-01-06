"Гренландия принадлежит ее народу". Европейцы вышли с заявлением после претензий Трампа
Европейские партнеры выступили с совместным заявлением в поддержку Дании на фоне претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию, самоуправляемый остров в составе королевства. Среди прочих документ опубликовало правительство Германии.
В частности, партнеры отметили, что безопасность в Арктике должна быть обеспечена коллективно, совместно с союзниками по НАТО, включая Соединенные Штаты.
Также в документе отметили, что это должно происходить путем соблюдения принципов Устава ООН, в частности, относительно суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.
"Это универсальные принципы, и мы не прекратим их защищать. Соединенные Штаты являются важным партнером в этом стремлении как союзник по НАТО и в рамках оборонного соглашения между королевством Дания и Соединенными Штатами от 1951 года", – говорится в тексте.
Партнеры акцентировали, что "Гренландия принадлежит ее народу" и что только самоуправляемый остров и Дания должны решать вопросы, касающиеся их.
Под документом подписались главы государств и правительств Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и непосредственно Дании.
Накануне премьер-министр королевства Метте Фредериксен заявила, что стоит серьезно относиться к Трампу, когда тот неоднократно говорит о желании получить Гренландию. По словам чиновницы, военное нападение США, в частности, будет означать конец НАТО.
- Тем временем неназванные американские чиновники рассказали The Economist, что США могут готовить соглашение с Гренландией.
