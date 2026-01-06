"Гренландіія належить її народу". Європейці вийшли з заявою після претензій Трампа
Європейські партнери виступили зі спільною заявою на підтримку Данії на тлі претензій президента США Дональда Трампа на Гренландію, самоврядний острів у складі королівства. З-поміж інших документ опублікував уряд Німеччини.

Зокрема, партнери зауважили, що безпека в Арктиці має бути гарантована колективно, спільно з союзниками по НАТО, включно зі Сполученими Штатами.

Також у документі зазначили, що це має відбуватися шляхом дотримання принципів Статуту ООН, зокрема, щодо суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності кордонів.

"Це універсальні принципи, і ми не припинимо їх захищати. Сполучені Штати є важливим партнером у цьому прагненні як союзник по НАТО й у межах оборонної угоди між королівством Данія та Сполученими Штатами від 1951 року", – йдеться у тексті.

Партнери наголосили, що "Гренландія належить її народу" і що тільки самоврядний острів і Данія мають розв'язувати питання, які стосуються них.

Під документом підписались глави держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії й безпосередньо Данії.

Напередодні прем'єр-міністерка королівства Метте Фредеріксен заявила, що варто серйозно ставитися до Трампа, коли той неодноразово каже про бажання отримати Гренландію. За словами чиновниці, військовий напад США, зокрема, означатиме кінець НАТО.

