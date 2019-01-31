Гриб в критическом состоянии: РФ не пустила консула, ЕС уведомлен

Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

Украина сообщила партнерам по Европейскому союзу о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба. Об этом в Twitter сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий в среду вечером.

"Призываем ЕС усилить давление на РФ с тем, чтобы немедленно предоставить Павлу необходимую медицинскую помощь. Только решительными совместными усилиями сможем спасти его", - отметил дипломат.

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Министерство иностранных дел Украины выражает "решительный протест" в связи с тем, что 29 января Россия отказала консулу Украины в разрешении на посещение Гриба, чем еще раз нарушила свои международные обязательства.

"Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное положение здоровья Павла Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к Павлу Гриба, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинском в специализированном медицинском учреждении.

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