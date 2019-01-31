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Боты:
31.01.2019, 09:15

Гриб в критическом состоянии: РФ не пустила консула, ЕС уведомлен

Гриб в критическом состоянии: РФ не пустила консула, ЕС уведомлен - Фото
Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

В МИД Украины считают, что Россия отказывая в посещении незаконно удерживаемого политзаключенного пытается скрыть состояние здоровья Павла Гриба

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Украина сообщила партнерам по Европейскому союзу о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба. Об этом в Twitter сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий в среду вечером.

"Призываем ЕС усилить давление на РФ с тем, чтобы немедленно предоставить Павлу необходимую медицинскую помощь. Только решительными совместными усилиями сможем спасти его", - отметил дипломат. 

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Министерство иностранных дел Украины выражает "решительный протест" в связи с тем, что 29 января Россия отказала консулу Украины в разрешении на посещение Гриба, чем еще раз нарушила свои международные обязательства.

"Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное положение здоровья Павла Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к Павлу Гриба, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинском в специализированном медицинском учреждении. 

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Теги: Павел Гриб, Россия, евросоюз, политзаключенные, политзаключенный, консул, николай точицкий, посол украины при ес
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