Гриценко: Команда Порошенко пыталась договориться о поддержке

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Команда Петра Порошенко пыталась договориться с лидером Гражданской позиции Анатолием Гриценко о поддержке действующего президента. Об этом Гриценко рассказал в интервью Украинской правде.

"Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: пусть придет сюда, скажу ему все в глаза", - отметил Гриценко.

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По его словам, он отказался поддерживать Порошенко.

"Я отказался, там не о чем говорить. Мы в последний раз общались глаза-в-глаза в октябре 2014 года. Я увидел, что это стена, просто стена. Дальше стучать нет никакого смысла. Это железобетонная стена, за которой власть используют ради собственного обогащения, а дальше фальшь. Когда в глаза врут - я не трачу на это время. Попытка была бесперспективная еще до того, как я вышел на пресс-конференцию после экзит-полов", - рассказал Гриценко.

Он уточнил, что в штабе Порошенко обращались к нему дважды - 31 марта и 1 апреля.

На голосовании во втором туре 21 апреля Гриценко не будет голосовать за Порошенко, по поводу Владимира Зеленского сказал, что еще "не определился".

Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться на пост президента Украины.