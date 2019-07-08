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08.07.2019, 00:44

Гройсман - журналистам NewsOne: Не играйте на руку врагу

Гройсман - журналистам NewsOne: Не играйте на руку врагу - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр призвал журналистов и руководителей телеканала отказаться от телемоста с Россией

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к журналистам и руководителям NewsOne с призывом отказаться от проведения анонсированного телемоста с российским пропагандистским телеканалом. Об этом Гройсман написал в Facebook.

"Реванш уже не просто "скребется в двери". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина. Пропагандисты из страны-агрессора полным ходом анонсируют телемост с украинским каналом, который входит в холдинг, контролируемый Виктором Медведчуком. Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят в Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!" - написал премьер-министр.

7 июля сообщалось, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

С заявления протеста по этому поводу вымтупили партии Европейская солидарность и Голос. Они призвали СБУ, СНБО, Нацсовет по ТВ и радиовещанию, а также президента Владимира Зеленского дать правовую оценку происходящему и принять соответствующие меры.

8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты собирают акцию протеста против запланированного пропагандистами телемоста со российскими СМИ. 

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Теги: владимир гройсман, телемост, NewsOne
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