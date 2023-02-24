ГШ: РФ наступает на Бахмут, Лиман, Авдеевку и Купянск. ВСУ отбили около 100 атак — карта
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Лимана, Авдеевки и Купянска. Вооруженные Силы Украины отбили около 100 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что основные усилия россиян сосредоточены на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска.
За минувшие сутки украинские воины отбили около 100 атак захватчиков на указанных участках.
Противник нанес 10 ракетных и 31 авиационный удар, было зафиксировано более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия поразили три района скопления пехоты россиян, склад боеприпасов, склад горючего и один важный объект.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский.
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