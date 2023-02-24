ГШ: РФ наступает на Бахмут, Лиман, Авдеевку и Купянск. ВСУ отбили около 100 атак — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Лимана, Авдеевки и Купянска. Вооруженные Силы Украины отбили около 100 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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