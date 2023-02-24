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ГШ: РФ наступает на Бахмут, Лиман, Авдеевку и Купянск. ВСУ отбили около 100 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 07:19
ГШ: РФ наступает на Бахмут, Лиман, Авдеевку и Купянск. ВСУ отбили около 100 атак — карта - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Лимана, Авдеевки и Купянска. Вооруженные Силы Украины отбили около 100 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что основные усилия россиян сосредоточены на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска. 

За минувшие сутки украинские воины отбили около 100 атак захватчиков на указанных участках. 

Противник нанес 10 ракетных и 31 авиационный удар, было зафиксировано более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 

Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили три района скопления пехоты россиян, склад боеприпасов, склад горючего и один важный объект.

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка бахмут генштаб Кременная
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