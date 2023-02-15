ГУР: Главное оперативное задание оккупантов – действия на востоке

Главное задание российских захватчиков сейчас – полностью оккупировать Донбасс. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает ГУР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Нынешнюю активизацию российских оккупационных войск не следует сравнивать с полномасштабным вторжением, которое произошло в начале 2022 года, подчеркнул представитель ГУР.

Юсов отметил, что российский диктатор Владимир Путин приказал оккупировать Донецкую и Луганскую области до конца марта.

"Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не означает, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК", – добавил представитель военной разведки.

По словам Юсова, россияне осознают неизбежность продолжения украинского контрнаступления и операции по освобождению территорий.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает проводить мощные атаки и по Угледару и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", – подытожил представитель ГУР МО.

9 февраля ГУР сообщило, что на территории Украины воюют более 300 000 оккупантов, а мобилизованные россияне представляют опасность, несмотря на низкую подготовку.

Читайте также: Разведка: Обострение на фронте будет. Главная цель РФ — захватить Донбасс до конца марта

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.