Разведка: Обострение на фронте будет. Главная цель РФ — захватить Донбасс до конца марта
Российские оккупанты попытаются полностью захватить Донбасс до конца марта, в ближайшее время точно будет обострение на фронте. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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По его словам, говорить о якобы повторном наступлении россиян некорректно, так как Украина уже год живет в условиях большой войны, а поэтому наступление врага не прекращалось.
Он отметил, что на востоке идет обострение, а после кадровых перестановок в военном руководстве России было задание захватить весь Донбасс до конца марта.
Юсов заявил, что оккупанты не впервые смещали дедлайны оккупации двух восточных областей, однако и в этот раз у них ничего не выйдет.
"Обострение будет, и главная цель – это восток и Донбасс. Могут быть обострения и на других направлениях, но только с целью отвлечения украинской обороны", — резюмировал разведчик.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
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