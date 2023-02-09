Разведка: Обострение на фронте будет. Главная цель РФ — захватить Донбасс до конца марта

Российские оккупанты попытаются полностью захватить Донбасс до конца марта, в ближайшее время точно будет обострение на фронте. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, говорить о якобы повторном наступлении россиян некорректно, так как Украина уже год живет в условиях большой войны, а поэтому наступление врага не прекращалось.

Он отметил, что на востоке идет обострение, а после кадровых перестановок в военном руководстве России было задание захватить весь Донбасс до конца марта.

Юсов заявил, что оккупанты не впервые смещали дедлайны оккупации двух восточных областей, однако и в этот раз у них ничего не выйдет.

"Обострение будет, и главная цель – это восток и Донбасс. Могут быть обострения и на других направлениях, но только с целью отвлечения украинской обороны", — резюмировал разведчик.

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Дмитро Гриниченко

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